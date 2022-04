Justiça multa ex-esposa de Arthur Lira e manda ela tirar do ar vídeos com ataques ao deputado

Em vídeo, Jullyene Cristine Santos Lins, 47, ex-mulher do deputado Arthur Lira, questionou, por exemplo, um pagamento que ele diz ter feito em negociação da separação do casal edit

247 - A Justiça Eleitoral mandou tirar do ar publicações em que Jullyene Cristine Santos Lins, 47, ex-mulher do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-PI), fazia críticas a ele em rede social e reafirmava acusações contra o parlamentar. Ela também foi multada. Em março, ela publicou vídeos no Instagram questionando, por exemplo, um pagamento de R$ 500 mil que ele diz ter feito em negociação da separação do casal, mas que ela afirma nunca ter recebido.

"Eleitor, você já parou para pensar em quem vocês estão votando? Porque, se vocês tiverem a noção de quem é esse crápula, vocês não votariam nele”, disse ela na publicação.

Em rede social, ela afirmou que seu objetivo não era fazer "propaganda eleitoral negativa", mas sim pedir justiça.

Por meio de sua assessoria, Lira disse à Folha de S.Paulo que não falará de “assuntos familiares através da imprensa”. “Toda posição será firmada perante a Justiça”, disse.

O advogado de Jullyene Lins, Everton Queiroz, disse ao jornal paulista que não poderia comentar as decisões por causa do sigilo sobre os casos, mas afirmou que está recorrendo junto à Justiça Eleitoral e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

