Justiça revoga prisão preventiva de hackers que invadiram celular de políticos

247 - Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer, presos desde o ano passado por invadirem o celular do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, foram soltos nesta terça-feira (29).

Além de Moro, foram alvo do grupo Jair Bolsonaro (sem partido), o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM).

Segundo reportagem do portal UOL, a decisão é do juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília.

O juiz justificou que muitas audiências foram adiadas e remarcadas, atrasando o processo. Com isso, a prisão dos dois se estendeu "por muito tempo".

Segundo a reportagem, Delgatti e Eliezer terão que cumprir algumas regras fora da prisão: terão que usar tornozeleira eletrônica e estão proibidos de entrar em contato com os demais investigados do caso e "acessar endereços eletrônicos pela internet".

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo APOIA.se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.