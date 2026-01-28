Kajuru é diagnosticado com Parkinson e deve se afastar da vida política

247 - O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) foi diagnosticado com a Doença de Parkinson e deverá se afastar da vida política para se dedicar ao tratamento. O parlamentar, que está no final de seu primeiro mandato no Senado Federal, recebeu o diagnóstico em dezembro e já iniciou acompanhamento médico.As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Metrópoles. Kajuru deve rever seus planos eleitorais e reduzir a participação na atividade política nos próximos meses.

Natural de São Paulo, Kajuru construiu carreira como apresentador e comentarista esportivo no rádio e na televisão antes de ingressar na política. Em 2016, foi eleito vereador em Goiânia com votação expressiva e, dois anos depois, conquistou uma cadeira no Senado Federal, onde passou a se destacar por discursos críticos às práticas tradicionais do Congresso.

Durante o mandato, o senador presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das apostas esportivas e ficou conhecido por abrir mão do uso da cota parlamentar, além de criticar publicamente benefícios e regalias dos mandatos eletivos. Kajuru também costumava fazer cobranças quanto ao ritmo de trabalho do Legislativo.

Em 2025, durante a Cúpula dos Parlamentares do G20 (P20), realizada no Congresso Nacional, o senador fez um desabafo sobre as frequentes paralisações das atividades legislativas. Na ocasião, afirmou: “Que saco que vai ser aqui na semana que vem? Porque aqui a gente quase não trabalha: é recesso parlamentar, é eleição, é segundo turno, segunda ninguém vem, sexta ninguém vem. Então, o que é que vai ter? Me desculpem o desabafo. O que é que vai ter aqui na semana que vem, que nós não vamos poder ter CPI?”.

Antes do diagnóstico, o PSB chegou a cogitar o nome de Kajuru para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo, seu estado natal, nas eleições de 2026. Com a confirmação da doença, no entanto, a tendência é que o senador se afaste da vida pública para priorizar a saúde.

A Doença de Parkinson é uma condição degenerativa que afeta o sistema nervoso central e compromete principalmente os movimentos. Entre os sintomas mais comuns estão tremores involuntários, rigidez muscular e lentidão motora. A enfermidade não tem cura, e o tratamento é direcionado ao controle dos sintomas e à tentativa de retardar sua progressão.