Kakay: Bolsonaro é covarde e sádico

Por Eleonora de Lucena e Rodolfo Lucena, no Tutaméia – “Esse presidente da República, além de ser um irresponsável, é um covarde. É um covarde! Não é porque diz que é uma gripezinha. É uma condição sádica! Não posso aceitar aquele escárnio, aquela gozação barata. E gozação barata em cima de pessoas que não têm como responder, que muitas vezes não têm como fazer a diferença entre o que é sério e o que não é sério. Num regime presidencialista, a figura do presidente da República tem uma força simbólica muito grande. Aí está repousada aquilo que chamo de covardia. É usar a estrutura do poder para pisar nas pessoas.”

As palavras são do advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, que tem mais de quarenta anos de serviços prestados à Justiça e ao direito no Brasil. Em entrevista ao TUTAMÉIA, ele diz: “Vivemos uma tragédia de proporções inimagináveis. E essa tragédia é muito maior porque temos um verme comandando o país, um genocida. Vivemos a angústia de saber que não temos uma estratégia de enfrentamento do vírus. É uma covardia!”.

Confira a íntegra no Tutaméia e assista a entrevista completa:





