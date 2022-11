Kakay é convocado para o grupo de Crimes Contra o Estado Democrático de Direito do governo Lula

Apoie o 247

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, foi anunciado nesta terça-feira (22) para a equipe do grupo de Crimes Contra o Estado Democrático de Direito na transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista ao 247, Kakay falou da importância deste grupo de transição na reconstrução do Brasil.

“Neste momento acho que todos nós temos que nos dedicar o máximo possível para poder resgatar o Estado Democrático de Direito. Fiquei muito feliz com essa possibilidade de participar, pois eu tenho a certeza da dimensão e da importância do trabalho dessa discussão, dessa nova lei, sobretudo porque eu vivi muito intensamente o abuso do uso da lei de segurança nacional, especialmente pelo ex-ministro Sérgio Moro, que instrumentalizou a Lei de Segurança Nacional (LSN) contra políticos, intelectuais, jornalistas inclusive perseguindo pessoas ligadas a mim. O Moro abriu mais de 100 inquéritos para perseguir as pessoas. Inclusive da minha família. Covarde não teve coragem de usar contra mim. No início não julguei necessário participar da equipe de transição, mas este grupo específico, onde está o meu amigo Whadi, trata de um tema que me é muito caro. Penso que é importante a participação de todos”, declarou Kakay.

