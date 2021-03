Kakay: Supremo tem oportunidade histórica de resgatar a credibilidade do sistema de justiça, se declarar Moro suspeito

"A base do julgamento hoje é a relação promíscua, criminosa até, entre o Juiz Moro e os Procuradores da Força Tarefa de Curitiba e também a postura até mesmo, de ex-chefes do Ministério Público Federal", diz o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro edit

247 - "Há uma diferença abissal entre o julgamento do HC sobre a incompetência do Moro e o julgamento de hoje, sobre a parcialidade e a suspeição", diz o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, sobre o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro, marcado para esta tarde. "O relativo a incompetência do juízo já surtiu os efeitos imediatos sobre a situação política do ex presidente Lula. O Moro assume sozinho a responsabilidade de ter sido, e é verdade, apontamos isto durante anos, um juiz que pensava ter jurisdição nacional. Atraia para sua Vara, a 13º de Curitiba, a competência de todos os processos que lhe interessavam . Agia politicamente e instrumentalizou o Poder Judiciário", afirma.

"Mais grave é o julgamento de hoje, da parcialidade e da suspeição. A base do julgamento hoje é a relação promíscua, criminosa até, entre o Juiz Moro e os Procuradores da Força Tarefa de Curitiba e também a postura até mesmo, de ex-chefes do Ministério Público Federal. O que está sendo julgado hoje com o HC da parcialidade tem relação direta com o Janot, Deltan e companhia. Ou seja diz menos com o Lula e mais sobre o sistema de Justiça. O Supremo tem uma oportunidade histórica de resgatar a credibilidade que usurparam do sistema", afirma o criminalista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.