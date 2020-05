Kim, do MBL, defende cassação da chapa e novas eleições

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) afirma que as denúncias de Paulo Marinho são motivo para cassar a chapa Bolsonaro-Mourão edit

247 – A evidência de fraude eleitoral na disputa presidencial de 2018, revelada pelo empresário Paulo Marinho, que disse que a Polícia Federal alertou o clã Bolsonaro sobre o esquema das rachadinhas, que envolvia Fabrício Queiroz, até hoje foragido, deveria servir para anular as eleições presidenciais de 2018. A opinião é do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), que foi um dos protagonistas do golpe de 2016. Confira:

Com novas denuncias TSE pode cassar a chapa de Bolsonaro e convocar novas eleições! https://t.co/6DbyAEALq7 — Kim Kataguiri (@kimpkat) May 17, 2020

