Kim Kataguiri detona Bolsonaro: usa Estado para proteger filho Flávio de investigações

247 - Em entrevista à Folha de S.Paulo publicada neste domingo (5), o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), que embarcou na candidatura de Jair Bolsonaro a partir da última semana do primeiro turno da eleição de 2018, quando "ficou claro que o segundo turno seria entre ele e o Haddad", hoje detona o capitão reformado.

"Em relação ao combate à corrupção, a gente vê o presidente da República utilizando o Estado de maneira patrimonialista para proteger o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, de investigações", diz Kataguiri.

"Você não pode ter um ministro do Turismo cheio de acusações nas costas e que, até agora, parece que foi esquecido e está lá no governo, continua até hoje. E o governo briga com o PSL, mas o ministro do PSL continua dentro do governo. Enfim, o governo precisa dar o exemplo", afirma o deputado.

O cofundador do MBL (Movimento Brasil Livre) também está insatisfeito com o que para ele é um governo menos liberal do que esperava. "A gente não está vendo essa agenda de privatizações prometida pelo governo. A gente não está vendo a reforma trabalhista mais profunda prometida pelo governo", diz.

"Eu acho que levar em frente a pauta de privatização também é uma pauta anticorrupção, porque tira da mão das indicações políticas empresas que são estratégicas para o país, e, justamente por serem estratégicas, não podem estar na mão do Estado. Não existe promessa feita por um articulador político do governo que não tenha passado pelo presidente da República. Então é má-fé. Mau-caratismo, má-fé. O governo promete coisa que ele sabe que não vai querer cumprir", completa.