Lago Paranoá: barco com 80 pessoas encalha e corre risco de afundar

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, os passageiros precisaram ser resgatados, mas ninguém ficou ferido com gravidade

Metrópoles - Uma embarcação com cerca de 80 pessoas começou a afundar no Lago Paranoá na noite deste domingo (10/4), perto do Clube Cota Mil. Segundo informações preliminares, o veículo náutico encalhou e o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi chamado para auxiliar no resgate dos passageiros.

A princípio, segundo o grupamento de busca e salvamento da corporação, o apoio seria para os passageiros que, devido à situação, começaram a passar mal. Uma mulher grávida estaria em pânico no local.

