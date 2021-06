Lázaro foi morto com pelo menos 38 tiros, diz secretário

De acordo com o chefe da pasta da Saúde de Águas Lindas, cadáver do 'serial killer' passará por necrópsia em Goiânia edit

Francisco Dutra, Metrópoles - Lázaro Barbosa, 32 anos, foi morto com pelo menos 38 disparos na manhã desta segunda-feira (28/6), após trocar tiros com policiais em uma mata situada nas imediações da casa da ex-sogra, em Águas Lindas (GO). A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do município, Rui Borges. “Quando ele chegou [ao hospital], já estava sem vida. Nós contamos 38 marcas de tiro. É um cálculo aproximado ainda”, ponderou.

Segundo o secretário, geralmente as pessoas mortas no município são enviadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Luziânia (GO). Mas, como caso é de grande repercussão, desta vez, o corpo de Lázaro passará por necrópsia no IML da capital Goiânia.

Os advogados da família Vidal, vítima da chacina ocorrida no Incra 9 em 9 de junho, estiveram nesta segunda na base de operações da força-tarefa, em Girassol (GO) após receberem a informação sobre a morte de Lázaro.

