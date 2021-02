Leite condensado: Randolfe vai à Justiça para impedir que governo continue a comprar “alimentos não essenciais”

Fórum - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) entrou com uma ação popular na 1ª Vara Federal Cível em Brasília nesta terça-feira (2) contra a compra de “alimentos não essenciais” por parte do Executivo Federal, dando destaque à quantia de R$ 15 milhões gasta em leite condensado.

[...]

Com base nisso, compara os gastos de R$1,8 bilhão em alimentação com outros possíveis investimentos. “Para que não se perca o valor de perspectiva, seria possível construir cerca de 180 hospitais de campanha para atendimento à população nesta pandemia ou o pagamento de mais uma parcela do auxílio emergencial no valor de R$600 para aproximadamente 3 milhões de famílias”, declarou.

Randolfe pede que o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União sejam acionados para “apuração de legalidade e juridicidade das compras governamentais ora combatidas, inclusive com o manejo de ações de ressarcimento ao erário e ações de improbidade administrativa”.

