Léo Pinheiro, que foi levado pelo MP a "delatar" Lula, pede suspensão de seu acordo de delação na Lava Jato

Carta Capital - O ex-presidente da empreiteira OAS Léo Pinheiro pediu nesta quinta-feira 1º ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, a suspensão das obrigações de seu acordo de delação premiada firmada com o Ministério Público Federal no âmbito da Lava Jato.

Pinheiro tenta se aproveitar de decisões recentes de Toffoli que suspenderam o pagamento das multas impostas à J&F e à Novonor, ex-Odebrecht, em seus acordos de leniência. O argumento central é o mesmo: o material da Operação Spoofing, formado por diálogos entre procuradores da Lava Jato e juízes, que deu origem à série de reportagens conhecida como Vaza Jato.

