Lewandowski anuncia ampliação de sistema de alarmes, reforço de agentes e construção de muralhas em presídios federais

247 - O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta quinta-feira (15), em Brasília (DF), novas medidas para segurança nos cinco presídios federais - Mossoró (RN), Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Porto Velho (RO), e Distrito Federal. Entre as soluções estão ampliação de sistema de alarmes, reforço de agentes de segurança, aperfeiçoamento do sistema de entradas nos presídios, com implantação de reconhecimento facial e construção de muralhas

O titular da pasta anunciou as medidas após a fuga de dois presos do presídio federal de segurança máxima de Mossoró (RN), ocorrida na noite de terça (13). Foi a primeira vez que detentos conseguiram escapar em um presídio de segurança máxima no Brasil.

De acordo com o ministro, os fugitivos ainda devem estar na região da cadeia, porque as imagens de vídeo não mostraram nenhum veículo fazendo o resgate. "Os presídios federais são absolutamente seguros. Todos podem continuar confiando nesse sistema", ressaltou, acrescentando que as prioridades da pasta são a recaptura dos fugitivos e a apuração de eventual falha administrativa ou omissão.

