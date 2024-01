Lewandowski avalia nomes de quatro mulheres para a Secretaria Nacional de Justiça

Apoie o 247

247 - O futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pretende nomear uma mulher para liderar a Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), responsável por triar indicações ao Poder Judiciário que chegam à mesa do presidente, segundo informa o Estado de S. Paulo. A escolha visa atender ao desejo da primeira-dama, Rosângela da Silva, que pediu maior representatividade feminina no ministério.

Quatro advogadas estão sendo consideradas para a posição: Dora Cavalcanti, Eunice Prudente, Flavia Piovesan e Sheila Carvalho - que atualmente é assessora especial na pasta e é também cotada para assumir a Secretaria de Acesso à Justiça.

Nome indicado pelo PT, o advogado Jean Uema pode ser designado para liderar a Secretaria de Assuntos Legislativos. Uema, assessor especial do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, é próximo tanto do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, quanto do ex-ministro da Casa Civil durante o governo Dilma, Jaques Wagner.

