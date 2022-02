Lewandowski desmente fake news de Weintraub

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski desmentiu Abraham Weintraub, após o ex-ministro da Educação afirmar que o magistrado tentou comprar uma de suas casas.

"O Gabinete do Ministro Ricardo Lewandowski informa que, por intermédio de uma corretora imobiliária, o Ministro visitou duas casas no referido condomínio em São Paulo, as quais estavam à venda, mas nenhuma delas de propriedade do depoente", informou o ministro, por meio de sua assessoria de imprensa.

O ex-ministro prestou depoimento à Polícia Federal por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes. Weintraub havia dado uma entrevista e sugeriu que um magistrado do STF tentou comprar uma de suas casas. E teria citado Lewandowski durante o depoimento à PF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE