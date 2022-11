Lewandowski diz que se confirmada tese do PL, toda a eleição deveria ser anulada

Apoie o 247

247 - O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo Lewandowski, disse nesta quarta-feira (23) que se há defeito nas urnas, como alega o PL de Jair Bolsonaro, também teriam que ser anulados resultados da eleição para senador, deputado, governador, e não só o segundo turno, como pede o partido em relatório golpista apresentado ao TSE. “Se confirmada a tese do PL, teria que anular toda a eleição”, pontuou o ministro. As informações são da CNN.

Momentos antes da sessão plenária desta quarta-feira (23), Lewandowski também comentou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que deu prazo de 24 horas para o PL apresentar também dados sobre supostos defeitos nas urnas durante o primeiro turno.

“Concordo. Se o defeito está nas urnas, está tanto no primeiro quanto no segundo turno. Se alegar defeito e colocar em xeque toda a votação no segundo turno, evidentemente esse defeito estaria no primeiro turno e aí teria que anular toda a eleição para senador, deputado, governador”, disse.

Nesta quarta-feira (23), em nova coletiva de imprensa onde respondeu questionamentos de jornalistas, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que relatório golpista das urnas só visa 2º turno para evitar 'grande tumulto'.

