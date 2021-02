Lewandowski manda Pazuello entregar emails do ministério da Saúde sobre crise no Amazonas

Ministro do STF autorizou a Polícia Federal a recolher os emails trocados entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde do Amazonas para comprovar se, de fato, o governo não foi avisado da crise do oxigênio em Manaus e outras cidades na pandemia, como argumentou o ministro Pazuello em depoimento no Senado edit

247 - O ministro Ricardo Lewandowski determinou que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, entregue à Polícia Federal emails do Ministério da Saúde trocados com a Secretaria de Saúde do Amazonas ao longo da crise de falta de oxigênio no estado na pandemia.

A ordem foi uma autorização a um pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para aprofundar a investigação sobre o caso. O propósito é apurar se Pazuello foi omisso para abastecer os hospitais da capital com oxigênio, uma vez que eles eram transferidos por aviões da FAB, a mando do governo federal.

Lewandowski também autorizou a PF a colher depoimentos dos representantes da empresa White Martins, fornecedora de oxigênio aos hospitais da capital amazonense, sobre os fatos investigados e obter informações sobre as tratativas de transporte de oxigênio para Manaus e de remoção de pacientes da cidade para hospitais federais.

