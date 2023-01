Lewandowski nega liberdade a presos por atos terroristas

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski negou os pedidos de liberdade feitos por dois presos pelos atos golpistas em Brasília (DF) no domingo passado (8), quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (16) pelo portal Uol, o ministro argumentou que existe "impossibilidade" de acatar habeas corpus.

Números do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apontaram que 852 pedidos de prisões preventivas foram feitos. Houve 1269 audiências. Um total de 56 flagrantes foi convertido para prisão preventiva. Foram expedidos 48 pedidos de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares.

