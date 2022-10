Lewandowski: TSE não fiscaliza nem distribui inserções eleitorais em emissoras de rádio e TV

"A distribuição das inserções não é responsabilidade do TSE", afirmou o vice-presidente do TSE edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que a Corte não distribui nem fiscaliza se as emissoras de rádio e televisão estão mostrando as inserções de candidatos no horário de propaganda gratuita. De acordo com o ministro, o TSE não teria a estrutura para realizar esse controle.

"A distribuição das inserções não é responsabilidade do TSE. Nem fiscalizar. O TSE não tem instrumentos para isso e não é exigência legal. As rádios fazem isso de acordo com a resolução que regula a matéria", disse ele em entrevista à imprensa.

>>> Rádios denunciadas pela campanha de Bolsonaro dizem ter provas para contestar "auditoria" de inserções

A campanha de Jair Bolsonaro (PL) afirmou que oito rádios, principalmente do Nordeste, teriam deixado de veicular propagandas eleitorais do candidato à reeleição.

Emissoras apontaram diferenças entre o que foi veiculado, e o número e os horários das inserções identificados pela auditoria Audiency, contratada pela campanha do chefe do Executivo federal.

>>> TSE classifica falas de ex-assessor como 'falsas e criminosas' e justifica exoneração por assédio moral

A equipe de Bolsonaro pediu ao TSE o adiamento da eleição presidencial.

A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada nessa terça-feira (25), mostrou o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.