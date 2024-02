"Lira consegue ser pior que Eduardo Cunha", diz Glauber Braga

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ) comparou pelo X, antigo Twitter, nesta terça-feira (6) o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a seu antecessor Eduardo Cunha, que orquestrou o golpe de 2016 que levou à derrubada da presidente Dilma Rousseff (PT), em um processo de impeachment sem crime de responsabilidade.

"Eu pensei que nunca ia dizer isso: Arthur Lira consegue ser pior do que Eduardo Cunha", publicou Braga. Lira, que domina boa parte da Câmara, tem pressionado o presidente Lula (PT) a demitir o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT). Caso Lula não acate o pedido, Lira ameaça oferecer obstáculos relevantes para o governo federal no Congresso ao longo de 2024. Além disso, ele quer o apoio do governo Lula - ou, no mínimo, a neutralidade do presidente - para eleger alguém de sua preferência como presidente da Câmara no ano que vem.

continua após o anúncio

Eu pensei que nunca ia dizer isso: Arthur Lira consegue ser pior do que Eduardo Cunha. — Glauber Braga (@Glauber_Braga) February 6, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: