Lira defende repasses mais transparentes após STF bloquear orçamento secreto

247 - Diante da decisão do STF de suspender os pagamentos do chamado "orçamento secreto", executado através das emendas de relator, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), defendeu a criação de leis que tornem os repasses mais transparentes.

"Decisão não se comenta, decisão se cumpre e se contesta. Há uma discussão e ela é transversal a respeito desse assunto. Ela tem uma narrativa, e a nós só vai caber esclarecer mais ainda, com mais transparência, propondo o que pode ser possível com um projeto de lei que altera a resolução zero um para ficar mais transparente", disse Lira, segundo a Folha de S.Paulo.

Lira afirmou que o assunto está sendo politizado. "Neste momento, em vez de se criticar o que tecnicamente não se conhece, é importante que se dê oportunidade ao Parlamento, que sempre foi aberto, que modifica a vida das pessoas com essas emendas, a chance de explicar e de deixar este debate mais claro, sem politizá-lo como tudo que vem acontecendo no Brasil", disse.

