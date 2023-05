Lira diz a Lula que, mediante liberação de verbas, Câmara aprovará marco fiscal e reforma tributária

Apoie o 247

Google News

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), já tinha avisado ao presidente Lula (PT) que o marco do saneamento poderia ser barrado na Câmara. De acordo com Tales Faria, do UOL , ambos conversaram e acertaram a liberação de emendas parlamentares para aprovação pelo Congresso de pautas caras ao Palácio do Planalto.

“Lula tem dito a aliados e governistas mais próximos a ele que já esperava essa derrota no marco do saneamento. Em conversa com Lira no Palácio da Alvorada, ele havia alertado o presidente que haveria essa derrota. Lira reafirmou que mais importante do que cargos e ministérios era a liberação de verbas. A partir dali, os dois combinaram que haveria liberação de verbas e ela vai começar”, explicou Faria.

Mediante a liberação de verbas, segundo Lira, o governo Lula não terá dificuldade em aprovar temas fundamentais na Câmara. Nesta quinta-feira (4), o Planalto liberou R$ 3 bilhões para os parlamentares aplicarem na área da Saúde. Até então, o governo havia liberado apenas R$ 22 milhões, valor que visto como insuficiente por Lira e aliados.

“Lira disse que, isso ocorrendo [a liberação de verbas], pode estar certo: o arcabouço fiscal vai passar, não haverá a mínima dificuldade no marco do saneamento. Se houver mesmo a liberação, passa depois a reforma tributária. Lira tranquilizou Lula disso, desde que haja a liberação. E ela começou ontem mesmo”, disse o colunista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.