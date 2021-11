Lira diz que buscou acolher os que sofrem com fome e desemprego

"Buscamos atender as demandas de cada grupo e, principalmente, acolher aqueles que sofrem com a fome e desemprego", afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao tentar justificar a aprovação da PEC que dá a Jair Bolsonaro um cheque em branco de quase R$ 90 bilhões para gastar em ano eleitoral edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tentou justificar a aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limita o valor de despesas anuais com precatórios - dívidas da União.

"A Câmara hoje mostrou compromisso com os mais desfavorecidos. Conversamos muito internamente, como também com todos os segmentos. Buscamos atender as demandas de cada grupo e, principalmente, acolher aqueles que sofrem com a fome e desemprego", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com as regras atuais, dados do governo indicam um pagamento com precatórios de R$ 89 bilhões em 2022, frente aos R$ 54,7 bilhões de 2021. Os quase R$ 90 bilhões são o valor que Jair Bolsonaro terá para gastar em ano eleitoral.

Um dos partidos que votaram a favor foi o PDT, do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), traindo um acordo com a oposição. O ex-governador do Ceará informou que suspendeu a sua candidatura presidencial até a bancada da legenda rever a sua posição.

