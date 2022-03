Lira diz que grupo de trabalho irá discutir mineração em terras indígenas

Apoie o 247

Agência Brasil – O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PL-AL), anunciou nesta quarta-feira (9) que será criado um grupo de trabalho para analisar o projeto que trata sobre mineração em terras indígenas. Segundo o congressista, a matéria só será incluída na pauta de votação em abril.

“Como nós não temos as comissões instaladas, vamos autorizar a formação de um grupo de trabalho com, em tese, 20 deputados – na proporção de 13 deputados da maioria e 7 da minoria – com prazo acertado entre os líderes de 30 dias para que o projeto venha ao plenário na primeira quinzena de abril, mais ou menos entre dia 12 e 14”, afirmou o parlamentar.

Apesar do anúncio de Lira, deputados aprovaram ontem o requerimento para a tramitação em regime de urgência da proposta.

