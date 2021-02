Lira diz que vai encaminhar reforma administrativa para CCJ nesta terça

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que encaminhará, nesta terça-feira prometeu que amanhã vai encaminhar a reforma administrativa para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

"Estarei encaminhando amanhã para a CCJ a reforma administrativa como o primeiro pontapé para a discussão dessa matéria. Estou me comprometendo a fazer a discussão e levar à plenário", disse o parlamentar no Twitter.

O objetivo do governo com a reforma administrativa é mudar salários e benefícios do serviço público, para conter o crescimento dos gastos do Estado. Autores do projeto não pretendem cortar salários e benefícios de funcionários públicos que já estão no cargo.

Estarei encaminhando amanhã para a CCJ a reforma administrativa como o primeiro pontapé para a discussão dessa matéria. Estou me comprometendo a fazer a discussão e levar para o plenário. — Arthur Lira (@ArthurLira_) February 8, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais