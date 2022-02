"Lira já abandonou Bolsonaro", diz Tales Farias

Apoie o 247

ICL

247 - O colunista Tales Faria, do Uol , escreveu artigo nesta terça-feira, 15, no qual afirma que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), “já abandonou Bolsonaro”, pois este “empacou nas pesquisas eleitorais”. “O chefão do centrão na Câmara decidiu jogar o seu próprio jogo. Bolsonaro, se quiser, que venha atrás”, escreveu.

“Bolsonaro é página virada”, destacou. O jornalista reforçou as divergências entre o Centrão e o ministro da Economia, Paulo Guedes, e lembrou que entre os projetos prioritários da Câmara “não estão entre as prioridades os temas caros ao bolsonarismo”.

“Na Câmara, se Lula for reeleito, Lira terá que fazer das tripas coração para ganhar o apoio dos partidos de esquerda e do tal centro democrático (PSD, PSDB, DEM, Cidadania e PSL), que estará mais interessado numa aliança com o governante de plantão”, segundo o jornalista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muito difícil. Mas ele começa a largar o barco que ameaça afundar”, disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE