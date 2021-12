Lira quer propor semipresidencialismo a partir de 2030

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), defendeu a adoção do regime semipresidencialista no país a partir de 2030, segundo a Folha de S.Paulo. Lira pretende criar um grupo de trabalho para debater o tema no ano que vem em um texto a ser votado apenas pelo próximo Congresso.

Inicialmente, o tema na Câmara estava sendo discutido com base em PEC de autoria do deputado Samuel Moreira (PSDB), que previa mudança já para 2022. Essa PEC, no entanto, ficou inviável porque ela ainda não alcançou as 171 assinaturas necessárias para que comece a tramitar.​

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE