Lira repreende bolsonarista Carla Zambeli por receber intimação do STF no plenário da Câmara

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) durante a sessão plenária da quarta-feira (21), diz o jornal O Globo. O episódio envolveu a entrega de um ofício do Supremo Tribunal Federal (STF) à parlamentar, intimando-a a apresentar sua defesa em uma ação que a acusa de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com o uso de arma de fogo.

A repreensão de Lira ocorreu em meio a pressões enfrentadas pelo presidente da Câmara de diversos partidos, que clamam por uma postura mais incisiva diante das recentes operações da Polícia Federal no Congresso Nacional. Durante a primeira reunião de líderes do ano, realizada na terça-feira, Lira destacou a necessidade de alcançar um consenso sobre o tema.

No episódio em questão, Arthur Lira pediu a Carla Zambelli que evite solicitar a entrega de intimações no plenário e compartilhou a proibição com outros deputados. A deputada, por sua vez, argumentou que o oficial de Justiça a procurou tanto em sua residência quanto no gabinete, antes de ser orientado a dirigir-se ao plenário, a pedido dela, enquanto acompanhava uma votação.

O recebimento da intimação foi filmado por parlamentares bolsonaristas que aproveitaram o momento para disseminar informações falsas de que Zambelli teria sido intimada pela Polícia Federal no mesmo dia em que apresentou um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Mesa Diretora da Câmara.

A própria deputada refutou as alegações, destacando que não viu problema em receber a intimação, e ressaltou que a sessão continuou normalmente, não configurando, em sua visão, um abuso por parte da PF.

