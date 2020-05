Lockdown pode ser necessário em algumas regiões do País, diz ministro Nelson Teich

Para ele, porém, a medida não deve ser tratada “de uma forma radical”, mas pensadas de acordo com cada região edit

247 - O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que o lockdown (aumento das restrições do isolamento social) pode ser “importante” e “necessário” em algumas localidades do País, mas não mencionou quais, coletiva com o ministro de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, nesta quarta-feira, 6.

“Se você tiver uma situação com alta incidência da doença, uma infraestrutura baixa, você vê a doença crescendo, você vai buscar um distanciamento cada vez maior, isso é o extremo da gravidade da situação”, disse.

Para ele, porém, a medida não deve ser tratada “de uma forma radical”, mas pensadas de acordo com cada região.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.