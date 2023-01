Lorenzoni abre sua casa para ‘gabinete do ódio’ bolsonarista

Apoie o 247

247 — O ex-ministro Onyx Lorenzoni abriu sua casa, em Brasília, nos últimos dias para receber uma série de reuniões com os integrantes do chamado “gabinete do ódio” do governo Jair Bolsonaro (PL), informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo .

Assessores de Bolsonaro

Além dos oito funcionários pagos pelo governo a que terá direito como ex-presidente, Jair Bolsonaro pediu ao PL que contrate mais oito funcionários de sua confiança para assessorá-lo, informa o Painel da Folha de S.Paulo .

A ideia é que esse núcleo funcione como uma espécie de gabinete paralelo de Bolsonaro, uma continuidade do gabinete do ódio, responsável pela divulgação de fake news e ameaças contra adversários.

Entre os assessores que Bolsonaro gostaria de manter trabalhando com ele está Tercio Arnaud, expoente do chamado "gabinete do ódio" do Palácio do Planalto.

