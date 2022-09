Com ausência de chefes de Poderes, Luciano Hang ganha lugar de destaque em desfile do 7 de setembro

Presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do STF não participaram do evento edit

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, que recentemente foi alvo de uma operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, por participar de um grupo de WhatsApp no qual se defendia um golpe de Estado em caso de volta do ex-presidente Lula (PT) ao poder, foi figura central na comemoração do 7 de setembro em Brasília nesta quarta-feira.

Destaca-se também a ausência de chefes de Poderes. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do STF, Luiz Fux, não compareceram ao evento.

Hang, além de ter desfilado abraçado a Jair Bolsonaro (PL), ficou lado do chefe do Executivo na tribuna. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi colocado mais ao lado.

Do lado oposto ao de Hang estava a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

