Luís Roberto Barroso abre escritório e retoma atuação na advocacia

247 - O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, voltou a exercer a advocacia cerca de seis meses após deixar a presidência da Corte. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

Na última semana, Barroso inaugurou o escritório LRB — Barroso & Osorio Soluções Jurídicas, em parceria com a ex-secretária-geral do STF Aline Osorio e sua filha, a advogada Luna van Brussel Barroso. A nova banca terá atuação em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

De acordo com a publicação, o escritório atuará em diferentes frentes do Direito, incluindo a elaboração de pareceres e consultoria jurídica, contencioso estratégico, arbitragem e soluções consensuais para grandes litígios. Também estão entre as áreas de atuação a estruturação e avaliação de programas de integridade e compliance.

Além do retorno à advocacia, Barroso retomou suas atividades acadêmicas. Ele voltou a lecionar na graduação e na pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e atuou como professor visitante na Universidade Sorbonne, na França, em janeiro deste ano. O ex-ministro também tem aceitado convites para ministrar palestras profissionais, ampliando sua atuação no meio jurídico e acadêmico após a passagem pelo comando do Supremo.