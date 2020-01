Luiz Estevão compra residência oficial onde moraram Dilma e Dirceu

247 - Uma das mais novas empresas de propriedade da família do ex-senador Luiz Estevão (PRTB), a Bricco Construções e Participações, arrematou por R$ 10,8 milhões a antiga residência oficial da Casa Civil, na Península dos Ministros. A presidente da Bricco Construções e Participações é a empresária Luiza Meireles Estevão de Oliveira, de 23 anos, filha do ex-senador. O irmão Luiz Eduardo Estevão de Oliveira, de 25 anos, é diretor. A informação é do jornal O Estado de S.Paulo.

Viveram na casa nomes como a presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, e o ex-ministro José Dirceu. Moreira Franco (MDB) foi o último ministro a viver na residência da Casa Civil, até o fim do governo Michel Temer, de 2017 a 2018. O emedebista ocupou as pastas de Minas e Energia e da Secretaria-Geral da Presidência.

Atualmente, Luiz Estevão cumpre pena em regime semiaberto. Ele foi condenado a 26 anos de prisão no escândalo de corrupção do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de São Paulo. Desde o ano passado, o ex-parlamentar dá expediente numa imobiliária no Setor Hoteleiro Sul durante o dia e retorna ao Centro de Detenção Provisória da Papuda à noite. A partir de novembro de 2021, ele terá direito a cumprir pena em regime aberto.