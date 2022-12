Lula afirma que terá de fazer uma varredura no Palácio da Alvorada antes de se mudar

O presidente eleito disse também que um é "desrespeito" do governo Bolsonaro não ter ordenado a desocupação da Granja do Torto para hospedá-lo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse a um grupo de deputados do Partido Verde (PV) e do Avante nesta quinta-feira (8) que deve ordenar uma varredura antigrampo no Palácio da Alvorada, a residência oficial do chefe do Executivo, antes de se mudar para lá em janeiro. A informação foi publicada nesta quinta-feira (8) pelo portal Uol.

O presidente eleito disse também que um é "desrespeito" do governo Jair Bolsonaro (PL) não ter ordenado a desocupação da Granja do Torto para hospedá-lo. O petista conduziu as principais reuniões de articulação política da transição do hotel Meliá, em Brasília.

>>> Campanha de Lula pede à Justiça Eleitoral inelegibilidade de Bolsonaro e aliados

De acordo com parlamentares, o petista informou que, nos primeiros dias de governo, pode começar a trabalhar de hotel onde ele está hospedado em Brasília (DF) porque a Granja do Torto, tradicionalmente usada para hospedar o presidente eleito durante a transição, continua sendo utilizada como moradia oficial do ministro da Economia, Paulo Guedes.

A mudança para o Palácio da Alvorada não é imediata. Bolsonaro precisa desocupar o lugar e, depois, tanto o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) como a Polícia Federal (PF) têm de fazer inspeções para que o sucessor (Lula) ocupe a residência oficial.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.