Lula alinha com Arthur Lira avanço das pautas do governo no Congresso

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta sexta-feira, antes de embarcar para a China no domingo, na intenção de aparar arestas em meio a uma disputa entre a Câmara e o Senado.

O clima de guerra fria entre as duas Casas foi evidenciado a partir de divergências públicas entre Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a tramitação de medidas provisórias e o peso que Câmara e Senado podem exercer sobre os instrumentos legislativos.

"A conversa com o presidente Lira tem a ver com um bom diálogo institucional que tem entre os dois presidentes, como também tem com o presidente Rodrigo Pacheco", disse a jornalistas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Questionado, Padilha negou que haja um movimento de "estica e puxa" no Legislativo e disse ter certeza do compromisso dos parlamentares com os projetos de interesse do país, incluídas aí não apenas as MPs, mas também propostas como a da reforma tributária e a do novo arcabouço fiscal que o governo deve enviar ao Congresso.

Para afinar a discussão e alinhar os "próximos passos" da base do governo, segundo Padilha, deve haver uma reunião no início da próxima semana com líderes aliados.

"Vamos trabalhar para que os projetos que estão lá que são muito importantes para o Brasil tanto na Câmara quanto no Senado sejam votados", acrescentou o ministro das Relações Institucionais.

Fontes ouvidas pela Reuters disseram que a disputa que opõe os presidentes da Câmara e do Senado sobre o rito de tramitação de medidas provisórias tem como pano de fundo a influência de ambos e seus grupos políticos no controle e indicação de cargos e liberação de emendas parlamentares.

Como Pacheco irá integrar a comitiva presidencial que embarca no domingo à China, Lula avaliou ser necessário conversar com Lira antes da viagem. O presidente da Câmara também foi convidado para integrar a comitiva presidencial, mas decidiu não ir.

"É importante que o presidente (Lula) também fale como presidente Arthur Lira antes da viagem", disse o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, a jornalistas nesta sexta-feira, após reunião com Lula no Palácio da Alvorada.

"Nós temos interesse de que tenha o maior equilíbrio possível entre as Casas para que as matérias possam tramitar com rapidez. Então o presidente acha que é importante, já que ele vai viajar com o presidente Pacheco, que ele tenha também a oportunidade de conversar com o presidente Lira antes da viagem", acrescentou.

