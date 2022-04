Lula combina jantar com senadores do MDB e outros partidos em Brasília

Ex-presidente desembarca na próxima semana na capital federal, onde também deve ter encontro com povos indígenas edit

Por Igor Gadelha, Metrópoles - Em pré-campanha para as eleições deste ano ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula (PT) aproveitará a viagem a Brasília na próxima semana para jantar com senadores aliados.

O encontro está marcado para a segunda-feira (11/4) e deve reunir senadores do MDB e de outros partidos de oposição e de centro que prometem apoiar o petista na eleição presidencial.

A reunião com os parlamentares deve acontecer na mansão do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), mesmo local onde Lula jantou com caciques emedebistas em setembro de 2021.

