Lula confirma presença na cerimônia de posse de Moraes como presidente do TSE

247 - O ex-presidente Lula (PT) confirmou presença, segundo Daniela Lima, da CNN Brasil, na cerimônia de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), evento que acontece nesta terça-feira (16)

Lula se encontrará, portanto, com Jair Bolsonaro (PL), atual ocupante do Palácio do Planalto e seu principal adversário na eleição deste ano.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também estará presente e, por sua vez, estará no mesmo ambiente que Michel Temer, que foi seu vice-presidente e articulou seu golpe em 2016, usurpando a Presidência da República.

Além de Bolsonaro, atual chefe do governo federal, Moraes convidou todos os ex-presidentes.

