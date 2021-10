Lula diz que é preciso derrotar a PEC 32: "todo apoio à luta dos servidores públicos"

O ex-presidente se reuniu com sindicalistas e políticos de esquerda e denunciou a PEC 32, de Jair Bolsonaro, que acaba com a estabilidade do servidor público. Lula também se reuniu, nesta quinta, com dirigentes do PT edit

247 - Em conversa com sindicatos de servidores públicos e políticos de esquerda, em sua agenda em Brasília, nesta quinta-feira, 7, o ex-presidente Lula (PT) afirmou que é preciso pressionar os parlamentares contra a PEC 32.

“Acho que temos que modelar nossa briga para a gente conquistar mais coisas. Precisamos mudar o jeito de pressionar o Congresso Nacional. Esse cidadão precisa ser pressionado na rua e na cidade que ele mora, e não estou dizendo que tem que ser grosseiro com eles como são com a gente. É pressionar de forma civilizada. Chegar na casa dele, com a mulher dele, e falar ‘porra, cara, você não sabe a situação que a gente está vivendo? Você tem noção do que está fazendo?’”, aconselhou.

Ele explicou que os parlamentares não têm essa noção porque não precisam utilizar o serviço público, ao mesmo tempo em que reforçou novamente a necessidade uma maior bancada de esquerda no Congresso.

“Como a gente quer que o Congresso nos ajude se as pessoas votam em 400 deputados e 60 senadores que não têm o discurso ao menos parecido com o nosso? O resultado eleitoral está umbilicalmente ligado ao resultado que queremos. É importante eleger o presidente, mas são importantes deputados progressistas, senadores que pensam como nós”, afirmou.

Nas redes sociais, Lula se declarou “contra precarização e em defesa da soberania do Estado brasileiro” e prestou “todo apoio à luta dos servidores públicos”.

Em defesa do serviço público de qualidade, não à PEC 32! Contra precarização e em defesa da soberania do Estado brasileiro! Todo apoio à luta dos servidores públicos.



📷 @ricardostuckert

A Reforma Administrativa de Jair Bolsonaro, que desmonta o serviço público brasileiro e abre as portas para demitir diversos servidores; a PEC permite o afastamento do servidor e ainda legaliza a redução de jornada e salários.

A proposta de Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, além de piorar as condições de trabalho dos servidores, permite a privatização do serviço público, pois autoriza a execução de um contrato de “cooperação” com a iniciativa privada que permite até a terceirização do serviço. Entre outras coisas.

Lula se reúne com sindicalistas do setor público em debate sobre a PEC 32

Plenária com diretórios municipais

Lula, nesta quinta, também se reuniu com mais de 2000 diretórios municipais do PT, em plenária presencial e virtual. A deputada federal Maria do Rosário destacou, em seu Twitter, uma fala do ex-presidente.

“O PT é o partido que mais fez inclusão social no Brasil. Com a alma leve, coração palpitante, um partido que trabalha pelo povo trabalhador nunca pode baixar a cabeça”, disse Lula para os dirigentes petistas.

São mais de 2000 diretórios municipais do PT participando da plenária ao vivo com o presidente @LulaOficial! ✊

