Lula e Janja devem se mudar para o Alvorada em 20 dias, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que identificou infiltrações, problema que provocou danos no piso e no teto edit

247 — O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou à TV Globo nesta quarta-feira, 4, que o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja da Silva se mudem para o Palácio da Alvorada em 20 dias. Ele disse que identificou infiltrações, problema que provocou danos no piso e no teto.

Segundo ele, o cenário encontrado denota falta de manutenção nos últimos anos e haverá um trabalho para recuperar, também, obras de arte, objetos e móveis retirados do acervo do Palácio.

Veículos do grupo antibombas da Polícia Federal estiveram no Alvorada e fez uma varredura no Palácio do Planalto, prédio oficial do expediente da Presidência. Lula já despacha no local.

Por enquanto fora do Alvorada, Lula e Janja permanecem em um hotel na região central de Brasília, onde estão hospedados desde o início dos trabalhos da transição no final do ano passado.

