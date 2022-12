Lula e Janja visitam residência oficial da Granja do Torto

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a sua esposa, a futura primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, visitaram nesta terça-feira (20) a residência oficial da Presidência na Granja do Torto, a cerca de 12 quilômetros do centro de Brasília (DF). O local é uma casa de campo auxiliar da Presidência da República. Tradicionalmente, presidentes eleitos utilizam o espaço nos períodos de transição, enquanto o Palácio da Alvorada não é desocupado.

De acordo com a assessoria de Lula, o petista pretende se mudar antes da posse presidencial, que acontecerá no dia 1º de janeiro, na capital do País.

Em entrevista coletiva nesta tarde, o delegado da Polícia Federal Andrei Rodrigues, que deverá ser o novo diretor-geral da PF, confirmou uma fiscalização no local para garantir a segurança de Lula.

"É uma avaliação muito pessoal da família, que vai fazer essa avaliação. Se tiver algum reparo a ser feito, vai proceder nesse sentido e decidir pela ida ou não ao imóvel", afirmou.

