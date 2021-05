Lula encontra senador Contarato em Brasília e oficializa convite de filiação ao PT

Existe a possibilidade de que o senador Fabiano Contarato, que também recebeu propostas do PSB e PDT, seja candidato ao governo do Espírito Santo edit

Revista Fórum - Em meio à intensa agenda que cumpre em Brasília, o ex-presidente Lula encontrou o senador Fabiano Contarato (Rede-ES) e oficializou o convite para filiação ao PT, com a possibilidade de que o parlamentar – eleito no lugar de Magno Malta – seja o candidato da sigla ao governo do Estado.

“Na verdade esse convite do próprio presidente da República, que me atendeu de forma bastante carinhosa. A presidenta do PT, Gleisi, e queridos senadores e deputados do meu estado. E houve, sim, uma conversa”, afirmou Contarato, ressaltando que “obviamente houve esse convite formalizado por parte do Partido dos Trabalhadores para que eu entre para a sigla”.

O senador disse que recebeu convite de outras siglas do campo progressista, como PSB e PDT, e avalia em qual deve seguir, já que a decisão de deixar a rede já está tomada.

Encontro com o senador Fabiano Contarato (@ContaratoSenado). Conversamos sobre o Brasil e Espírito Santo. Na pauta: a defesa do auxílio emergencial e o convite oficial para que o senador se some aos quadros do PT.



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/8dhNqxGKn7 — Lula (@LulaOficial) May 4, 2021

