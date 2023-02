Lula não usa carros blindados que o governo Bolsonaro adquiriu por quase R$ 6 milhões

Nos primeiros meses de governo, Jair Bolsonaro desembolsou R$ 5,8 milhões na compra de 30 carros novos com modelos fora de linha no Brasil atualmente edit

247 - Após desfilar no Rolls-Royce Silver Wraith, tradicional carro da posse do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua equipe de segurança têm outros veículos mais discretos para deslocamento em Brasília (DF). Membros do atual governo têm à disposição veículos blindados deixados pela administração de Jair Bolsonaro (PL), mas Lula não tem usado esses carros neste começo de ano. A informação foi publicada pela coluna de Paula Gama, no portal Uol.

Nos primeiros meses de presidência, em 2019, o governo Bolsonaro desembolsou R$ 5,8 milhões na compra de 30 carros novos com modelos fora de linha no Brasil atualmente, o Ford Fusion Titanium AWD Ecoboost.

O Fusion é equipado com motor 2.0 turbo de 248 cv padrão no mercado nacional, capaz de resistir a disparos de pistolas e até submetralhadoras.

O governo Lula respondeu, por meio do Ministério da Casa Civil, que, por questão de segurança, não pode enviar informação sobre os carros usados para o deslocamento do presidente e da equipe que o acompanha.

O Mitsubishi Outlander, modelo de SUV utilizado por Lula, saiu de linha no fim de 2022. Era vendido por cerca de R$ 300 mil. Os seis Outlander utilizados pela comitiva de Lula em eventos em Brasília, durante a cerimônia de posse. Um assessor confirmou que os modelos fazem parte da frota de carros oficiais do Executivo, mas não necessariamente patrimônio da Presidência.

