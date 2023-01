Lula recebe chanceler alemão, Olaf Scholz, no Palácio do Planalto (vídeos)

O Palácio ainda tem muitas marcas do terrorismo bolsonarista do 8/1 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula recebeu o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, no Palácio do Planalto, em Brasília, na tarde desta segunda-feira (30). Essa é a primeira visita de um chefe de estado ou de governo ao país desde o início do governo Lula, em 1º de janeiro.

O Palácio ainda tem muitas marcas do terrorismo bolsonarista do 8/1. Vidros trincados ainda são visíveis e há tapumes com o alerta 'Atenção! Não encostar!' no lugar de janelas, segundo o jornalista Teo Cury, da CNN Brasil.

Lula e Scholz discutirão uma série de temas relevantes na agenda bilateral, entre eles o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul e a defesa do meio ambiente, em um contexto em que a Alemanha vem pressionando o Brasil pela entrega de equipamentos militares à Ucrânia. Até o momento, o presidente Lula rejeitou tais pedidos.

🇧🇷🇩🇪 AGORA: Chanceler alemão Olaf Scholz sobe a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, e é recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. pic.twitter.com/MiJtfO8hLn — Eixo Político (@eixopolitico) January 30, 2023

Chanceler alemão, Olaf Scholz, acaba de ser recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. O Brasil está de volta! A reconstrução segue firme. Vamos juntos! 🇩🇪 🤝🇧🇷 pic.twitter.com/kph7zc9Quz — Humberto Costa (@senadorhumberto) January 30, 2023

As marcas do vandalismo e do desprezo pelas instituições seguem expostas no Palácio do Planalto, onde Lula recebeu há pouco o chanceler alemão Olaf Scholz. Vidros trincados e tapumes com o alerta “Atenção! Não encostar!” no lugar das janelas👇🏼 pic.twitter.com/VuKr3h9tFF — Teo Cury (@teoycury) January 30, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.