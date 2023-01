Lula recebe mais ministros no Planalto nesta quinta antes de primeira reunião geral na sexta

"Estamos trabalhando com muita dedicação porque temos um compromisso com o país", publicou o presidente edit

247 - O presidente Lula (PT) faz nesta quinta-feira (5) mais uma rodada de reuniões reservadas com ministros no Palácio do Planalto, assim como fez na quarta-feira (4) com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Fernando Haddad (Fazenda).

Nesta quinta, ele recebe novamente Padilha e Pimenta, além dos ministros Márcio Macedo (Secretaria-Geral) e Rui Costa (Casa Civil) e dos líderes do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, e no Senado, Jaques Wagner. A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, também participará da conversa.

"Hoje terei mais um dia de reuniões no Palácio do Planalto e amanhã temos a 1º reunião com todo o ministério. Estamos trabalhando com muita dedicação porque temos um compromisso com o país. O governo tem que cuidar de quem mais precisa e é isso que vamos recuperar. Bom dia!", publicou Lula no Twitter.

9h – Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

10h – Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, líder do governo no Senado Federal, senador Jaques Wagner, presidenta nacional do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal José Guimarães.

15h – Ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo.

16h – Ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Nesta sexta-feira (6) o presidente fará sua primeira reunião ministerial, reunindo todos os chefes de pastas.

