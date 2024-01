Lula recebe o presidente do Paraguai na segunda-feira

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe o presidente do Paraguai, Santiago Peña, na próxima segunda-feira (15), às 11h. no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Um dos temas que serão discutidos entre as duas lideranças é o possível acordo entre Mercosul e União Europeia. Além de Brasil e Paraguai, Argentina e Uruguai integram o bloco sul-americano.

continua após o anúncio

Europeus querem ter mais acesso ao mercado brasileiro, mas, conforme o governo Lula, estão fazendo poucas concessões nas áreas em que países do Mercosul são competitivos. Lideranças do Brasil e da Europa também negociam um acordo sobre a sustentabilidade. As punições ainda estão sendo debatidas caso uma das partes não cumpra os compromissos assumidos no Acordo de Paris (2015) para a preservação ambiental.

O acordo UE-Mercosul chegou a ter um anúncio de conclusão em 2019, mas nem todos os pontos foram pactuados. A proposta precisa ser aprovada pelos parlamentos e governos nacionais dos 31 países envolvidos.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: