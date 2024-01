Lula se reúne com Lewandowski e indica escolha para o Ministério da Justiça

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) se reuniu na manhã desta segunda-feira (8) com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski. A pauta do encontro é o futuro do Ministério da Justiça, informa Andréia Sadi, do g1. Atualmente, Flávio Dino é o titular da pasta, mas ele deixará o posto para assumir uma cadeira no Supremo.

Ricardo Lewandowski emergiu como favorito na base de Lula para assumir a posição estratégica no Ministério da Justiça. A indicação de Lewandowski busca evitar conflitos internos entre as diferentes alas da esquerda que buscam a vaga, consolidando-se como um nome de consenso. O Ministério da Justiça desempenha um papel crucial no Executivo, sendo responsável por questões sensíveis e estratégicas, como a articulação com os demais poderes e a formulação de políticas relacionadas à segurança pública.

Lewandowski tem interesse em assumir o cargo, mas quer discutir as condições para a formação de sua equipe e o direcionamento das políticas relacionadas à segurança pública. Sua experiência pregressa, notadamente durante sua presidência no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), destaca-se em projetos voltados para o sistema prisional, audiência de custódia, saúde dos presos e sistema de execução unificada.

