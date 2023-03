Lula sobre ministros alvos de acusações: 'se for inocente, ficará no governo. Se for culpado, sairá'

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta quinta-feira (2) a situação de ministros que vêm sendo alvo de denúncias. O petista afirmou ter pedido ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que marcasse uma reunião com o titular das Comunicações, Juscelino Filho, acusado de utilizar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar a São Paulo.

"Se ele não conseguir provar a inocência, ele não pode ficar no governo", afirmou Lula durante entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo transmitida pelo Grupo Bandeirantes.

O encontro deve ocorrer na próxima segunda-feira (6), quando Juscelino retornar de uma viagem ao exterior.

O ministro foi a São Paulo participar de leilões de cavalo, e recebeu diárias relativas ao período. Ele, que só cumpriu duas horas de agendas relativas ao cargo no estado, garantiu a devolução do dinheiro usado nas diárias, mas não tratou do voo pela Aeronáutica.

O presidente também citou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil-RJ). Esposa do prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (União Brasil), ela e o marido foram acusados nos últimos dois meses de terem ligação com milicianos. De acordo com o jornal O Globo, grupos paramilitares e um condenado por homicídio fizeram campanha junto do casal e chegaram a ocupar cargos na administração municipal.

"Se ficar provado que ela tem ligação (com milícia), o que eu tenho certeza que não tem, ela sai", disse Lula.

