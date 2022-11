Lula sofre pressão interna para anunciar ministros

Apoie o 247

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem sofrido pressões internas para anunciar quem serão seus ministros, segundo o Valor Econômico.

A pressão pode gerar resultado: Lula, que anunciaria seu ministério somente em dezembro, pode começar a fazê-lo já nesta semana.

"Fontes ouvidas pelo Valor informaram que o trabalho desenvolvido pelos grupos técnicos poderia caminhar de maneira mais satisfatória com a indicação de alguns ministros. Interlocutores petistas citam principalmente a importância de Lula não perder o 'timing' para a escolha do titular da Fazenda. A definição, argumentam, seria importante para apontar o compromisso fiscal do novo mandato, mas também para que o futuro ministro conduza o processo de transição de uma das pastas mais importantes do governo federal. O ex-ministro da Educação Fernando Haddad, candidato derrotado do PT ao governo de São Paulo, é um dos cotados para chefiar a equipe econômica do novo governo", diz a reportagem.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) verbalizou a pressão para que Lula defina seu ministro da Economia, dizendo que o nome do ministro - ou ministra - poderia “evitar ruídos”. Nos bastidores circula a versão de que o presidente eleito não teria gostado da declaração da parlamentar aliada.

Uma ala dos aliados do presidente eleito dizem que o nome do ministro da Economia pode não surgir na primeira leva de anúncios, justamente para marcar posição no sentido de que o novo governo não vai ceder ao mercado financeiro.

"Na avaliação de parte dos aliados, a demora em definir os primeiros nomes tem dado um sinal de falta de senso de oportunidade para gerar pautas positivas do ponto de vista de comunicação antes do início do governo", diz ainda matéria.

