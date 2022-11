Lula vai analisar PEC da Transição amanhã e proposta deve chegar ao Congresso na terça-feira, diz líder do PT

De acordo com o senador Paulo Rocha, a articulação da "PEC foi suspensa para levar para o Lula amanhã as várias propostas que estão rodando aí" edit

247 - O líder do PT no Senado, Paulo Rocha (RN), afirmou que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliará a "PEC da Transição" em reunião nesta sexta-feira (25) com o senador eleito Wellington Dias (PT-PI). "A (articulação da) PEC foi suspensa para levar para o Lula amanhã as várias propostas que estão rodando aí, para afinar, na segunda-feira, processar a nossa proposta, e apresentar na terça-feira o texto", disse. A entrevista do parlamentar foi publicada nesta quinta-feira (24) pelo jornal O Globo.

Segundo a PEC, R$ 198 bilhões ficarão fora do teto de gastos. Existe ainda uma discussão sobre quanto tempo o Bolsa Família não estará dentro do teto. Integrantes do PT defenderam que fosse por quatro anos, mas o Centrão quer apenas um ano.

O senador afirmou que não há definição sobre o desbloqueio de quase R$ 8 bilhões do orçamento secreto. O Centrão quer a proposta aprovada em 2022. "Não posso te dizer se vai incluir ou não, durante a discussão de orçamento vai encher de emenda de tudo quanto é jeito. Só queremos assegurar o que importa para nós perante o relator, que é o dinheiro para fazer nossos programas sociais", acrescentou.

