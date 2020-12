Maia cita Doria, Huck e Ciro como possíveis nomes para 2022

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), citou João Doria (governador de São Paulo, do PSDB), Luciano Huck (apresentador da Rede Globo), ACM Neto (atual prefeito de Salvador, do DEM) e Ciro Gomes (PDT) como possíveis nomes para a eleição presidencial de 2022.

Um setor da direita também cogita lançar Sergio Moro, ex-juiz e ex-ministro de Jair Bolsonaro, mas Maia descartou o nome e ironizou sua participação em consultora norte-americana que lucra com recuperação da OAS e da Odebrecht, que a Lava Jato ajudou a destruir. “Agora Moro é consultor de uma empresa que presta serviço para a Odebrecht. Acho que ele já está encaminhado”, disse.

Ao defender os nomes citados, Maia defendeu uma aliança do “centro”, que segundo ele, “representa a capacidade de diálogo para abrir mão de certas convicções para que se possa construir uma candidatura forte, com apoio parlamentar. Esse foi o recado que saiu das urnas [em 2020]”, declarou.

"Eu acho que seria histórico e um ganho para o Brasil juntar esses partidos que têm uma densidade no Parlamento, tentando um projeto de país com convergências na economia. Seria o ponto mais difícil para chegar em um país com menos desigualdade e educação de melhor qualidade, e isso caminha em uma certa convergência. A votação do Fundeb provou isso", afirmou ao defender a inclusão de PSB e PDT na frente.

